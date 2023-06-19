Про це інформує начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"У зв’язку з необхідністю посилення безпекових заходів, пов’язаних з продовженням падіння рівня води Каховського водосховища, в частині громад району змінюється тривалість комендантської години - з 22.00 до 04.00 наступного дня", - йдеться в заяві.

Зміни торкнулися Нікопольської, Марганецької, Червоногригорівської (окрім Дмитрівського округу), Покровської (окрім Новософіївського округу) та Вищетарасівського округу Мирівської громади.

Євтушенко наголосив, що в інших громадах комендантська година не змінилася - з 23:00 до 04:00 наступного дня.

Також очільник регіону наголосив на тому, що заклади харчування мають припиняти роботу за годину до початку комендантської години.