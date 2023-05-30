Про це повідомив голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

Так, із 1 червня комендантська година для всіх громад району починатиметься о 23:00, як і раніше, а закінчуватиметься о 4 ранку. Раніше вона тривала до 5 ранку.

У документі також ідеться про те, що робота кафе, нічних клубів, барів тощо вночі заборонена. Також заборонено перебування людей на вулиці та рух транспорту без спеціальних дозволів.

Варто зазначити, що Нікопольщину регулярно обстрілює армія РФ. Атаки здійснюються з території окупованої Запорізької АЕС. Зокрема, 25 травня ворог цілив по Нікополю з важкої артилерії. Було пошкоджено 7 приватних житлових будинків та стільки ж господарських споруд, авто, 3 лінії електропередачі, 4 газопроводи.

24 травня окупанти також обстрілювали Нікополь із важкої артилерії, а Марганецьку громаду атакували дроном-камікадзе. Було пошкоджено приватні будинки.