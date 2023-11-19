На конкурсі "Міс Всесвіт - 2023" перемогла представниця Нікарагуа

Про це повідомляється на сайті конкурсу Міс Всесвіт.

Фінал 72-го конкурсу краси пройшов у Сальвадорі. За звання почесного титулу боролися понад 80 учасниць з усього світу. Цьогоріч Україну представляла Ангеліна Усанова, проте їй не вдалося потрапити у двадцятку кращих.

Корону переможниці отримала 23-річна активістка психічного здоров’я та аудіовізуальний продюсер із Манагуа, Нікарагуа Шейнніс Паласіос.

Однак, це не перший конкурс Шейнніс. У 2016 році дівчина стала володаркою титулу "Юна міс Нікарагуа", а у 2020 році отримала титул "Міс світу Нікарагуа 2020". Роком пізніше Шейнніс увійшла у топ-40 конкурсу "Міс світу".

Зокрема, першою віцеміс стала Антонія Порсільд із Таїланду, а другою – Морайя Вілсон з Австралії.