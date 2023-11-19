На конкурсі "Міс Всесвіт - 2023" перемогла представниця Нікарагуа
У ніч з 18 на 19 листопада відбувся фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт-2023", переможницею якого стала представниця Нікарагуа Шейнніс Паласіос
Про це повідомляється на сайті конкурсу Міс Всесвіт.
Фінал 72-го конкурсу краси пройшов у Сальвадорі. За звання почесного титулу боролися понад 80 учасниць з усього світу. Цьогоріч Україну представляла Ангеліна Усанова, проте їй не вдалося потрапити у двадцятку кращих.
Корону переможниці отримала 23-річна активістка психічного здоров’я та аудіовізуальний продюсер із Манагуа, Нікарагуа Шейнніс Паласіос.
Однак, це не перший конкурс Шейнніс. У 2016 році дівчина стала володаркою титулу "Юна міс Нікарагуа", а у 2020 році отримала титул "Міс світу Нікарагуа 2020". Роком пізніше Шейнніс увійшла у топ-40 конкурсу "Міс світу".
Зокрема, першою віцеміс стала Антонія Порсільд із Таїланду, а другою – Морайя Вілсон з Австралії.
- Минулого року переможницею конкурсу краси "Міс Всесвіт 2022" стала представниця США Р'бонні Габріель. Місце першої віцеміс посіла представниця Венесуели, другої - учасниця від Домініканської Республіки.
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Україну на Міс Всесвіт цьогоріч представила Ангеліна Усанова, яка перемогла в голосуванні, яке проводилося серед журі конкурсу.
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Дівчина також розкрила, яка в неї вага та зріст.
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