Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ На кордоні Азербайджану та Вірменії відновилися бої, є жертви

На кордоні Азербайджану та Вірменії відновилися бої, є жертви

11 січня, 2022 вiвторок
22:10
Світ Вірмено-азербайджанський кордон

На кордоні Вірменії та Азербайджану відновилися обстріли

Про це повідомляють оборонні відомства країн.

"Внаслідок провокації, скоєної збройними силами Вірменії у Кельбаджарському напрямку азербайджано-вірменського державного кордону опівдні 11 січня, загинув військовослужбовець надстрокової військової служби солдатів Назаров Аяз Азер оглу", - йдеться у заяві Міноборони Азербайджану.

За інформацією відомства, дії противника були придушені.

У Вірменії повідомили про двох загиблих та двох поранених.

"Внаслідок провокації азербайджанських підрозділів на східному напрямку вірмено-азербайджанського кордону 11 січня загинули рядовий Артур Мхітарян та молодший сержант Рудик Гарібян", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що життю поранених нічого не загрожує.
  • 15-16 листопада загострилася ситуація на спірній території між Вірменією і Азербайджаном - з'явилися повідомлення про нових загиблих.
  • Азербайджан за посередництва ЄС передав Вірменії 10 військових, взятих у полон під час сутичок 16 листопада.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Азербайджан
Вірменія
поранені
загиблі
Нагірний Карабах
війна
Читайте також:
Токаєв з Путіним
9 січня, 2022 неділя
Токаєва охороняють росіяни. Наказ стріляти по повсталим він віддав на вимогу Путіна, - ексголова КНБ Казахстану Альнур Мусаєв
сніг
10 січня, 2022 понедiлок
Синоптик Наталка Діденко попередила про морози до -18 °C та ожеледицю
9 січня, 2022 неділя
У 2022 році можуть запровадити картки на їжу, - радник президента Устенко
Київ
-4
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.45
    Купівля 27.45
    Продаж 27.71
  • EUR
    Купівля 30.97
    Продаж 31.41
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
11 січня
22:46
Блінкен Кулеба
Санкції проти РФ та зміцнення ЗСУ: Кулеба і Блінкен узгодили позиції по стримуванню російської агресії
22:42
COVID-сертифікати
У Бельгії COVID-сертифікати планують вважати дійсними лише за наявності бустерного щеплення
22:25
Навчання військових
Українські військові проводять біля окупованого Криму навчання гранатометних розрахунків
22:13
Роман Яремчук (у червоній формі) та Ілля Забарний
Українець Яремчук повернувся до тренувань у "Бенфіці" після коронавірусу
21:54
Тарас Козак
Прибуток в $10 млн: підсанкційний нардеп Козак в 2020 році володів нафтовидобувною компанією в РФ, - Слідство.Інфо
21:46
Емманюель Макрон
"Явище, яке ми маємо вітати": Макрон назвав переговори США з РФ щодо України доповненням Нормандського формату
21:21
Кадзуєсі Міур
Найстарший футболіст світу, якому скоро виповниться 55 років, знайшов собі нову команду
21:18
Ексклюзив
"Навіщо вторгнення, якщо є дешевші заходи": експерт назвав цілі РФ у ескалації на кордоні України
21:16
Джон Салліван
Посол США у Москві назвав "дуже реальним" нове вторгнення РФ в Україну і виключив перегляд принципу "відкритих дверей" НАТО
20:58
Суд Чехії у понад три рази скоротив ув'язнення спільнику російських окупантів, який воював проти України
20:47
Давід Нерес
Агент підтвердив трансфер футболіста збірної Бразилії в "Шахтар"
20:40
Володимир Зеленський телефонує
Вступ України в НАТО, агресія РФ, виплати рідним загиблих у збитому Іраном літаку МАУ: Зеленський поговорив із Трюдо
20:35
Фабіо Каннаваро
Легендарний футболіст, якого сватають на місце Шевченка, відмовився від роботи в збірній Польщі
20:30
Ексклюзив
Ціни на харчові продукти далі будуть зростати, – експерт
20:10
Ексклюзив
Василь Фурман
У Раді НБУ інфляцію в 10% пояснили "значним зростанням зарплат", подорожчанням енергоносіїв і світовими тенденціями
20:08
Еліна Світоліна
Коли у нас тут були військові дії, - Світоліна дивно висловилась про війну на Донбасі
20:04
російські військові в Казахстані
У РФ назвали заплановану дату виведення сил ОДКБ із Казахстану
19:37
Кріштіану Роналду
Його відхід вплинув на нас, - капітан "Ювентуса" назвав Роналду винуватцем провального сезону
19:37
У Києві вночі 12 січня скоротять роботу швидкісних трамваїв
19:33
Ексклюзив
Інна Совсун
"Вибіркове правосуддя в Україні бачать на Заході": нардепка Совсун назвала очікуване повернення Порошенка тестом на демократію
19:32
Інфографіка
"Інтер" - "Реал"
"Барселона" - "Реал": букмекери назвали фаворита Ель-Класико в Суперкубку Іспанії
19:30
Марія Захарова
"Росія - жіночого роду": у МЗС РФ відповіли євродепутату від Польщі на обіцянку "дати по яйцях" у разі вторгнення
19:20
Фікайо Томорі
Один з найдорожчих футболістів "Мілана" одужав від коронавірусу перед матчем проти Шевченка
19:02
ОПУ
"Віримо, що не буде жодного рішення про долю України за нашими спинами": в ОПУ відреагували на переговори США і РФ
18:56
Е-листування, безбар'єрність та позитивне мислення: Мінцифри затвердило нові стандарти якості держсервісу
18:55
Давід Нерес
"Шахтар" домовився з "Аяксом" про трансфер футболіста збірної Бразилії Нереса
18:39
Вакцинація
Для людей з послабленим імунітетом: Греція схвалила четверту дозу вакцини проти коронавірусу
18:39
Лука Модріч (ліворуч)
Володар "Золотого м'яча" погодився на суттєве зменшення зарплати заради нового контракту з "Реалом"
18:24
У 2021 році будівництво вітроелектростанцій скоротилося вдвічі, - НКРЕКП
18:18
Ексклюзив
Нафтогаз
Нафтогаз - питання заробітку влади, він не виконує жодних функцій, - екснардеп Голуб
18:09
Афганістан
На тлі загострення кризи США надасть Афганістану $308 млн допомоги
18:06
закордонний паспорт
Український закордонний паспорт посів 35 місце у світовому рейтингу Henley & Partners
18:02
повідомлення про замінування
У Києві "замінували" всі школи: поліція проводить перевірку
17:56
Віталій Миколенко
Не дуже задоволений, - Миколенко прокоментував свій дебют за "Евертон" в Англії
17:54
Буковель
За новорічні свята Укрзалізниця перевезла понад 1,5 млн пасажирів - на 38% більше, ніж минулоріч
17:50
донор
У Греції представникам ЛГБТК+ дозволили бути донорами крові
17:47
Журналістам і блогерам Узбекистану заборонили висвітлювати протести в Казахстані
17:33
Миколаївський глиноземний завод
За рік ціни в промвиробництві України зросли на 62,2%, - Держстат
17:30
Нафтогаз
Нафтогаз запропонував знижку для населення: зекономити 1% від вартості газу можна при оплаті до 15 числа
17:20
Ексклюзив
російські військові в Казахстані
"Росіяни з жодного пострадянського регіону не пішли": політексперт назвав сили ОДКБ у Казахстані окупаційними військами
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV