На кордоні Азербайджану та Вірменії відновилися бої, є жертви
На кордоні Вірменії та Азербайджану відновилися обстріли
Про це повідомляють оборонні відомства країн.
"Внаслідок провокації, скоєної збройними силами Вірменії у Кельбаджарському напрямку азербайджано-вірменського державного кордону опівдні 11 січня, загинув військовослужбовець надстрокової військової служби солдатів Назаров Аяз Азер оглу", - йдеться у заяві Міноборони Азербайджану.
За інформацією відомства, дії противника були придушені.У Вірменії повідомили про двох загиблих та двох поранених.
"Внаслідок провокації азербайджанських підрозділів на східному напрямку вірмено-азербайджанського кордону 11 січня загинули рядовий Артур Мхітарян та молодший сержант Рудик Гарібян", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що життю поранених нічого не загрожує.
- 15-16 листопада загострилася ситуація на спірній території між Вірменією і Азербайджаном - з'явилися повідомлення про нових загиблих.
- Азербайджан за посередництва ЄС передав Вірменії 10 військових, взятих у полон під час сутичок 16 листопада.
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