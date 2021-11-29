На кордоні Білорусі та Литви знайшли тіло мертвого мігранта

Про це повідомляє Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь.



"Учора 28 листопада на білорусько-литовському кордоні прикордонним нарядом виявлено труп побитого та виснаженого чоловіка неслов'янської зовнішності", - йдеться у повідомленні.



Білоруські прикордонники заявили, що мігрант став жертвою литовських силовиків.



Обставини смерті біженця з'ясовують.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала білоруських силовиків зупинити насильство та зловживання владою щодо мігрантів.

26 листопада Ірак евакуював з Білорусі понад 600 своїх громадян.