На кордоні Білорусі та Литви знайшли тіло мертвого мігранта
Білоруські прикордонники заявили, що знайшли тіло мертвого мігранта поблизу литовського кордону, та звинуватили Литву в смерті біженця
Про це повідомляє Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь.
"Учора 28 листопада на білорусько-литовському кордоні прикордонним нарядом виявлено труп побитого та виснаженого чоловіка неслов'янської зовнішності", - йдеться у повідомленні.
Білоруські прикордонники заявили, що мігрант став жертвою литовських силовиків.
Обставини смерті біженця з'ясовують.
- Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала білоруських силовиків зупинити насильство та зловживання владою щодо мігрантів.
- 26 листопада Ірак евакуював з Білорусі понад 600 своїх громадян.
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