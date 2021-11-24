Human Rights Watch закликала Білорусь зупинити знущання над мігрантами, а Польщу - дотримуватися міжнародних зобов'язань

Про це повідомляється на сайті правозахисної організації.



Представники Human Rights Watch побували з обох боків кордону Білорусі та Польщі та провели інтерв'ю з 19 мігрантами.



У HRW підкреслюють, що біженцям небезпечно знаходитися в Білорусі. Мігранти розповіли, що польські прикордонники регулярно виштовхують їх на білоруську територію без належного процесу. У деяких випадках, якщо мігранти були поранені або хворі, польська влада відвозила їх до лікарні для надання медичної допомоги та давала їм право на тимчасове перебування в країні.



Зазначається, що білоруські прикордонники затримують тих, кого відштовхують, і знову направляє їх у різні місця на кордоні та змушує їх прориватися на територію Польщі. За словами опитаних Human Rights Watch, білоруські силовики не дозволяють мігрантам залишати прикордонні райони, навіть якщо вони більше не хочуть продовжувати спроби потрапити до ЄС. Таким чином, деякі мігранти змушені проводити від кількох днів до кількох тижнів на відкритому повітрі без притулку чи доступу до предметів першої необхідності, включаючи їжу та воду.



На момент написання заяви HRW було зареєстровано 13 смертей мігрантів на кордоні Білорусі та Польщі. Мігранти свідчили про насильство, зловживання, крадіжки та вимагання з боку білоруських прикордонників.



Організація Human Rights Watch вимагає від Білорусі зупинити жорстоке поводження з мігрантами та дозволити пропуск гуманітарних організацій на прикордонну територію. Також білоруську сторону просять спростити процедуру надання притулку біженцям у країні.



Водночас у Польщі вимагають розглядати усі заявки біженців. У заяві підкреслюють, що виштовхувати мігрантів через кордон без належної процедури неприпустимо та порушує міжнародні зобов'язання Польщі.

Нагадаємо, в МЗС Естонії заявили, що новий пакет санкцій Євросоюзу проти Білорусі можуть запровадити до кінця листопада 2021 року.