"На кожен російський танк в України буде 10 протитанкових систем": Блінкен пообіцяв продовжити постачання зброї Києву

Про це він заявив в інтерв'ю CNN.



"Ці зображення неможливо не сприймати як удар під дих. З початку агресії ми відкрито заявили, що вважаємо, що російські війська скоїли військові злочини, і ми працюємо над тим, щоб задокументувати це, щоб надати інформацію відповідним інструкціям та організаціям, які зберуть це все разом. За це має бути відповідальність", - сказав Блінкен.



Відповідаючи на запитання в неділю, чи були скоєні російськими військами злочини геноцидом, Блінкен сказав, що США будуть ретельно перевіряти та задокументувати всі дані, аби точно оцінити, що сталося в Україні, хто несе за це відповідальність і до чого це призводить.



"Я думаю, що найважливіше, що ми не можемо збайдужіти до цього, ми не можемо це нормалізувати. Це реальність, яка відбувається щодня, доки триває жорстокість Росії щодо України. Тому цьому потрібно покласти край", - наголосив Блінкен.



Держсекретар запевнив, що США та країни НАТО допомагають отримати Україні необхідну зброю. За його словами, незабаром в Україні буде 10 систем протитанкової зброї на кожен російський танк, який знаходиться на українській території.



"Загалом ми намагаємося зробити так, щоб українці мали необхідні системи, які вони могли б використовувати, і вони зможуть застосувати їх одразу", - сказав Блінкен.



Держсекретар наголосив, що США та партнери прагнуть зробити все можливе, у майбутньому Україна мала засоби для захисту для стримування подальшої російської агресії.

3 квітня голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав місію Гаазького суду приїхати до Бучі для збору доказів вчинення росіянами воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін посилить санкції проти РФ після оприлюднення фото звірств окупантів у Бучі.