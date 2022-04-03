Фото з Бучі нестерпні, ми посилюватимемо санкції проти Росії, - глава МЗС Німеччини Бербок

Про це Бербок повідомила у twitter.

За її словами, винні у воєнних злочинах проти мирних жителів у Бучі мають бути покарані.

"Фото з Бучі нестерпні. Нестримне насильство Путіна знищує невинні сім’ї і не знає кордонів. Винні в цих воєнних злочинах повинні бути притягнуті до відповідальності. Ми будемо посилювати санкції проти Росії і ще сильніше підтримувати Україну в її захисті", – написала Бербок.



3 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступив з вимогою руйнівних санкцій проти РФ за масові вбивства окупантами мешканців Бучі.

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що після звірств російської армії в Бучі ООН має негайно виключити РФ з Ради з прав людини або саморозпуститися.

Також 3 квітня радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що звірства російських окупантів на Київщині стали можливими через боягузливу позицію європейських лідерів.

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