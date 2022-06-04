На Кубі через проливні дощі загинуло троє людей, 50 тис. людей - без світла

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на агентство Prensa Latina.

Потужні зливи та повені накрили західну частину Куби і змусили близько 2 тис. людей залишити свої домівки.

Згідно з повідомленням, двоє людей померли у столиці Гавані і ще одна людина у муніципалітеті Пінар-дель-Ріо.

Влада повідомила, що в Гавані близько 50 тис.людей через повені залишилися без електроенергії.

Метеорологи зазначили, що зливи на Кубі були спричинені ураганом Агата.