На Кубі через проливні дощі загинуло троє людей, 50 тис. людей - без світла
Через зливи на Кубі загинуло щонайменше троє людей, зруйновано десятки будинків
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на агентство Prensa Latina.
Потужні зливи та повені накрили західну частину Куби і змусили близько 2 тис. людей залишити свої домівки.
Згідно з повідомленням, двоє людей померли у столиці Гавані і ще одна людина у муніципалітеті Пінар-дель-Ріо.
Влада повідомила, що в Гавані близько 50 тис.людей через повені залишилися без електроенергії.
Метеорологи зазначили, що зливи на Кубі були спричинені ураганом Агата.
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