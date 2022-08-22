На Кубі зафіксували перший випадок мавпячої віспи

Як йдеться у повідомленні, МОЗ Куби виявило перший випадок зараження вірусом віспи мавп, інфікувався турист з Італії, який прибув на Кубу 15 серпня і згодом був госпіталізований у критичному стані.

"Італієць зупинився в орендованому будинку і встиг помандрувати різними місцями в західних провінціях карибської острівної держави, перш ніж захворів", - інформує міністерство охорони здоров’я Куби.

Повідомляється, що чоловік звернувся у лікарню 17 серпня після того, як у нього з'явилися симптоми.

"У четвер чоловік звернувся за медичною допомогою після того, як у нього з'явилися симптоми, зокрема ураження шкіри, а потім у нього стався серцевий напад, від якого він оговтався", - йдеться в заяві.

Наразі пацієнт залишається у важкому стані.

"Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах мавпячої віспи глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я, з 40 тис. підтвердженими випадками, включаючи кілька смертей, у понад 80 країнах, де вірус не є ендемічним (постійно наявний на якій-небудь території, - ред.)", - пише Reuters.