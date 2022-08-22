На Кубі зафіксували перший випадок мавпячої віспи
Міністерство охорони здоров’я Куби зареєструвало перший в країні випадок зараження віспою мавп. Інфікованим виявився турист з Італії
Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерство охорони здоров'я Куби.
"Італієць зупинився в орендованому будинку і встиг помандрувати різними місцями в західних провінціях карибської острівної держави, перш ніж захворів", - інформує міністерство охорони здоров’я Куби.
Повідомляється, що чоловік звернувся у лікарню 17 серпня після того, як у нього з'явилися симптоми.
"У четвер чоловік звернувся за медичною допомогою після того, як у нього з'явилися симптоми, зокрема ураження шкіри, а потім у нього стався серцевий напад, від якого він оговтався", - йдеться в заяві.
Наразі пацієнт залишається у важкому стані.
"Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах мавпячої віспи глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я, з 40 тис. підтвердженими випадками, включаючи кілька смертей, у понад 80 країнах, де вірус не є ендемічним (постійно наявний на якій-небудь території, - ред.)", - пише Reuters.
- 24 липня ВООЗ оголосила глобальну надзвичайну ситуацію, бо мавпяча віспа лютує.
- Наприкінці травня Росія розганяла фейк, що вірус мавпячої віспи створено в "українських біолабораторіях".
- У травні інфікований привіз мавпячу віспу з Європи до Латинської Америки.
- Міністерство охорони здоров’я Молдови зареєструвало перший в країні випадок зараження віспою мавп.
- Італія розпочала кампанію вакцинації проти мавпячої віспи, оскільки кількість випадків захворювання значно зросла.
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