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На Кубі зафіксували перший випадок мавпячої віспи

22 серпня, 2022 понедiлок
07:55
Здоров'я мавпяча віспа

Міністерство охорони здоров’я Куби зареєструвало перший в країні випадок зараження віспою мавп. Інфікованим виявився турист з Італії

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерство охорони здоров'я Куби.

Як йдеться у повідомленні, МОЗ Куби виявило перший випадок зараження вірусом віспи мавп, інфікувався турист з Італії, який прибув на Кубу 15 серпня і згодом був госпіталізований у критичному стані.

"Італієць зупинився в орендованому будинку і встиг помандрувати різними місцями в західних провінціях карибської острівної держави, перш ніж захворів", - інформує міністерство охорони здоров’я Куби.

Повідомляється, що чоловік звернувся у лікарню 17 серпня після того, як у нього з'явилися симптоми.

"У четвер чоловік звернувся за медичною допомогою після того, як у нього з'явилися симптоми, зокрема ураження шкіри, а потім у нього стався серцевий напад, від якого він оговтався", - йдеться в заяві.

Наразі пацієнт залишається у важкому стані.

"Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах мавпячої віспи глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я, з 40 тис. підтвердженими випадками, включаючи кілька смертей, у понад 80 країнах, де вірус не є ендемічним (постійно наявний на якій-небудь території, - ред.)", - пише Reuters.

  • 24 липня ВООЗ оголосила глобальну надзвичайну ситуацію, бо мавпяча віспа лютує.
  • Наприкінці травня Росія розганяла фейк, що вірус мавпячої віспи створено в "українських біолабораторіях".
  • У травні інфікований привіз мавпячу віспу з Європи до Латинської Америки.
  • Міністерство охорони здоров’я Молдови зареєструвало перший в країні випадок зараження віспою мавп.
  • Італія розпочала кампанію вакцинації проти мавпячої віспи, оскільки кількість випадків захворювання значно зросла.
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Світ
Куба
Мавпяча віспа
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