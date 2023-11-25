На Куп’янському напрямку окупанти скаржаться на постійні втрати у живій силі через невдалі наступи, - Луганська ОВА
На Куп’янському напрямку російські військові все частіше скаржаться на постійні втрати у живій силі через невдалі наступальні дії та заявляють про небажання вести їх надалі
Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що військові РФ вважають, що керівництво навмисно відправляє їх на так звані м’ясні штурми, не рахуючись із втратами.
За даними Луганської ОВА, серед новобранців здебільшого особи похилого віку, які мають певні залежності.
Лисогор підкреслив, що водночас на Сватівській ділянці фронту ворог відзначає незадовільне тилове забезпечення власних підрозділів. Це стосується постачання, зокрема, зимового одягу та продовольства.
- За даними Генштабу, станом на 25 листопада втрати окупантів у живій силі від початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 323 760 осіб.
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