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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Росія втратила за добу 6 танків, 18 артсистем і 860 військових, - Генштаб

25 листопада, 2023 субота
08:02
Війна з Росією втрати окупантів

Російські війська минулої доби намагалися відновити втрачені позиції біля Роботиного і Новопрокопівки Запорізької області та оточити Авдіївку на Донеччині, але українські захисники відбили низку ворожих атак і знищили 860 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 25 листопада 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 323 760 (+860) осіб,
  • танків ‒ 5502 (+6)
  • бойових броньованих машин ‒ 10263 (+7)
  • артилерійських систем – 7851 (+18)
  • РСЗВ – 905 (+1)
  • засобів ППО ‒ 596 (+1)
  • літаків – 323 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5808 (+8)
  • крилатих ракет ‒ 1565 (+1)
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
  • підводних човнів - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10259 (+29)
  • спеціальної техніки ‒ 1112 (+4)

Ситуація на фронті: РФ не полишає спроб відновити положення біля Роботиного й оточити Авдіївку, ЗСУ за добу відбили понад 70 ворожих атак

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито 15 атак.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області. Тут українські захисники відбили 30 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 10 атак.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку ворог 7 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Роботиного та Новопокровки Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Росіяни дві ночі поспіль атакували Україну "шахедами"

Загалом ворог завдав 7 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ і населених пунктів. Внаслідок терористичних атак РФ є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Минулої доби окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 6 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Всі ворожі дрони знищено. Цієї доби окупанти завдали чергових авіаційних ударів по Україні, триває атака ударних БПЛА. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Крім того, за добу авіаційних ударів зазнали: Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Кліщіївка, Зоря, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області; Зміївка, Новоберислав, Миколаївка, Ольгівка, Львове Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

ЗСУ уразили 13 районів скупчення окупантів

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських засоби та логістичний центр противника.

  • Увечері 24 листопада Росія почала комбіновану повітряну атаку на Україну, застосовуючи ракети та безпілотники. У результаті атаки кілька груп "шахедів" було скеровано на Київ. Еспресо у текстовому онлайні стежить за наслідками російської атаки.
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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