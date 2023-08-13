На лінії фронту є ділянки, де до 5 мін на квадратний метр, - Резніков
На деяких ділянках лінії фронту може бути виявлено до п'яти мін на один квадратний метр. Нині Україна є найбільш замінованою країною у світі
Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв'ю The Guardian, що вийшло сьогодні, 13 серпня 2023 року.
"Російські мінні поля є серйозною перешкодою для наших військ, але не нездоланною. У нас є кваліфіковані сапери та сучасна техніка, але їх вкрай недостатньо для фронту, який простягнувся на сотні кілометрів на сході та півдні України", - зазначив міністр.
"Звертаючись з терміновим проханням до союзників Олексій Резніков розповів, що його солдати викопують по п’ять мін на кожен квадратний метр у місцях, закладених російськими військами, щоб спробувати зірвати контрнаступ України", - йдеться у статі.
За словами Резнікова, під час нинішнього етапу контрнаступу, Україні критично потрібно більше обладнання для розмінування - від мінних тралів до торпед Банглора.
"Також життєво необхідно розширити та прискорити підготовку саперів. Це повинно бути швидким і систематичним. Сапери потрібні тут і зараз. Їхня робота рятує життя та забезпечує просування наших військ", - додав міністр.
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