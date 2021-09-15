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На лінії розмежування затримали уродженця Донеччини, який воював на стороні окупантів

15 вересня, 2021 середа
18:35
війна з Росією бойовик "ДНР"

При спробі перетину лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями українські військові затримали чоловіка, який раніше воював на стороні незаконного військового формування "ДНР"

Про це передає штаб ООС.

Так, штаб опублікували відео із затриманим чоловіка, який у 2016 році вступив до лав незаконного військового формування так званої "ДНР" – тепер він розкаюється та "хоче почати життя з чистого аркушу". 

Чоловіка звати Артем Костенко, уродженець Волноваського району Донецької області. 

Він розповів, що "служив" у батальйоні "Дизель", який розташовувався в окупованому Донецьку. Там він був механіком-водієм танку. За його словами, члени цього батальйону постійно проходили підготовку, зокрема на полігоні в Торезі. 

Костенко також повідомив, що серед керівництва батальйону були росіяни. Вони також і навчали, як керувати танком. 

Він розповів, що саме під час "служби" у лавах незаконного військового формування він начебто спробував багато наркотиків.

За його словами, це поширена практика серед окупантів. Наразі ж він розкаюється та запевняє, що нікого не вбив під час перебування у рядах окупаційних військ.

 

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Росія
лінія розмежування
ООС
ООС АТО
бойовик
фронт
бойовик "ДНР"
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