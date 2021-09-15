На лінії розмежування затримали уродженця Донеччини, який воював на стороні окупантів

Про це передає штаб ООС.

Так, штаб опублікували відео із затриманим чоловіка, який у 2016 році вступив до лав незаконного військового формування так званої "ДНР" – тепер він розкаюється та "хоче почати життя з чистого аркушу".

Чоловіка звати Артем Костенко, уродженець Волноваського району Донецької області.

Він розповів, що "служив" у батальйоні "Дизель", який розташовувався в окупованому Донецьку. Там він був механіком-водієм танку. За його словами, члени цього батальйону постійно проходили підготовку, зокрема на полігоні в Торезі.

Костенко також повідомив, що серед керівництва батальйону були росіяни. Вони також і навчали, як керувати танком.

Він розповів, що саме під час "служби" у лавах незаконного військового формування він начебто спробував багато наркотиків.

За його словами, це поширена практика серед окупантів. Наразі ж він розкаюється та запевняє, що нікого не вбив під час перебування у рядах окупаційних військ.





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