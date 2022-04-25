На Луганщині біля Рубіжного під обстріл потрапив евакуаційний автобус: окупанти продовжують зривати гумкоридори

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.



За попередніми даними, евакуаційний транспорт не доїхав до Рубіжного через ворожі обстріли. Сьогодні вранці на підʼїзді до міста росіяни відкрили вогонь по автобусу. Як відомо, обійшлося без постраждалих, проте транспорт не вцілів.

Також за інформацією Гайдая, 12 жителів Сєвєродонецька успішно евакуювалися із міста та прямують у більш безпечні регіони.

Голова ОДА також повідомляє, що усе менше людей готові наважитися на евакуацію. За його словами, автобуси щоранку чекають на мешканців області, проте їдуть до залізничних станцій напівпорожніми.

"Попасна та Рубіжне навпаки - хотіли б виїхати, але росіяни місцевих не відпускають і систематично обстрілюють наші евакуаційні автобуси", - пише Гайдай.



Загалом на території підконтрольної Україні Луганщини залишаються більше 60 тис. мирного населення.