На Луганщини евакуювали понад 1700 людей

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає Еспресо. TV.

Він зазначив, що вдалось доправити також 5 автобусів з гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, з блокади Маріуполя вдалося вирватись понад 160 авто – міськрада

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