На Луганщини евакуювали понад 1700 людей
Сьогодні, 14 березня, на Луганщині понад 1 700 людей евакуйовано гуманітарними коридорами.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає Еспресо. TV.
Він зазначив, що вдалось доправити також 5 автобусів з гуманітарною допомогою.
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