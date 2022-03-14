З блокади Маріуполя вдалося вирватись понад 160 авто – міськрада

Про це повідомили в міській раді Маріуполя, передає "Еспресо. TV".

Маріупольці прямували згідно раніше встановленому напряму гуманітарного коридору по маршруту: Маріуполь (виїзд в сторону с. Мелекіне – с. Портовське – пгт. Мангуш- Бердянськ – Токмак – Запоріжжя).

"Станом на зараз відомо, що маріупольці, які виїхали на власних авто, вже пройшли Бердянськ та продовжують рухатися в напрямку Запоріжжя. Також є підтвердження, що на даний час, по встановленому гуманітарному коридору, дотримується режим тиші", - пишуть у міській раді.

Всіх маріупольців чекають для надання першої допомоги, розміщення, та допомоги щодо подальшого розміщення за адресою: Запоріжжя, вул. Рекордна, 41 (приміщення цирку).

Контактни особа: Ремпель Андрій – 067 522 80 18 Погребняк Юлія – 095 277 71 11

Нагадаємо, померла вагітна, яку поранили під час бомбардування пологового будинку в Маріуполі

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