З блокади Маріуполя вдалося вирватись понад 160 авто – міськрада
Станом на 13:00 з Маріуполя по дорозі до міста Бердянськ вдалося виїхати понад 160 приватних авто
Про це повідомили в міській раді Маріуполя, передає "Еспресо. TV".
Маріупольці прямували згідно раніше встановленому напряму гуманітарного коридору по маршруту: Маріуполь (виїзд в сторону с. Мелекіне – с. Портовське – пгт. Мангуш- Бердянськ – Токмак – Запоріжжя).
"Станом на зараз відомо, що маріупольці, які виїхали на власних авто, вже пройшли Бердянськ та продовжують рухатися в напрямку Запоріжжя. Також є підтвердження, що на даний час, по встановленому гуманітарному коридору, дотримується режим тиші", - пишуть у міській раді.
Всіх маріупольців чекають для надання першої допомоги, розміщення, та допомоги щодо подальшого розміщення за адресою: Запоріжжя, вул. Рекордна, 41 (приміщення цирку).
Контактни особа: Ремпель Андрій – 067 522 80 18 Погребняк Юлія – 095 277 71 11
- Нагадаємо, померла вагітна, яку поранили під час бомбардування пологового будинку в Маріуполі
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.22
Купівля 29.22Продаж 31.05
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 34.24
- Актуальне
- Важливе