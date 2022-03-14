Померла вагітна, яку поранили під час бомбардування пологового будинку в Маріуполі
Одна з вагітних, яка постраждала під час обстрілу лікарні у Маріуполі померла разом із ненародженою дитиною.
Про це у фейсбук повідомила журналістка Ася Доліна, передає «Espreso.TV».
Саме ця жінка була першою пораненою вагітною із фото бомбардування лікарні, які облетіли весь світ. Факт смерті також підтвердив фотограф Євген Малолєтка, який і зробив світлину вагітної дівчини на ношах.
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