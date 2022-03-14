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Головна війна з Росією Померла вагітна, яку поранили під час бомбардування пологового будинку в Маріуполі

Померла вагітна, яку поранили під час бомбардування пологового будинку в Маріуполі

14 березня, 2022 понедiлок
04:57
війна з Росією поранена вагітна Маріуполь

Одна з вагітних, яка постраждала під час обстрілу лікарні у Маріуполі померла разом із ненародженою дитиною.

Про це у фейсбук повідомила журналістка Ася Доліна, передає «Espreso.TV».

Саме ця жінка була першою пораненою вагітною із фото бомбардування лікарні, які облетіли весь світ. Факт смерті також підтвердив фотограф Євген Малолєтка, який і зробив світлину вагітної дівчини на ношах.

  • Нагадаємо, що рашисти розбомбили пологовий у Маріуполі
  • Однак із поранених дівчат народила дитину

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