Про це у фейсбук повідомила журналістка Ася Доліна, передає «Espreso.TV».

Саме ця жінка була першою пораненою вагітною із фото бомбардування лікарні, які облетіли весь світ. Факт смерті також підтвердив фотограф Євген Малолєтка, який і зробив світлину вагітної дівчини на ношах.

Нагадаємо, що рашисти розбомбили пологовий у Маріуполі

Однак із поранених дівчат народила дитину

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