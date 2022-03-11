Вагітна жінка з розбомбленого пологового в Маріуполі народила дівчинку

Про це повідомляє Суспільне.

Родичка Маріанни Тетяна розповіла, що пологи були призначені на 9 березня. Дівчину шпиталізували раніше через постійні обстріли у місті та помістили у найближчу лікарню.



Вона була на 9-му місяці вагітності й мала народити саме в день, коли пологовий будинок був розбомблений російськими окупантами. Маріанна урятувалась. Її та інших постраждалих евакуювали.



"Зрозуміло, що швидше за все народжували у бомбосховищі, бо там безперервні обстріли по всьому місту", - каже родичка Маріанни Тетяна.



10 березня о 12:00 Маріанна народила здорову дівчинку вагою 3200. Дитину назвали Вероніка - "переможна".



Водночас сторінку Маріанни в Instagram почали атакувати російські користувачі. Дівчину звинувачують у тому, що ніякого авіанальоту не було, а сама Маріанна - нібито акторка, яка взяла участь у постановці української влади.



