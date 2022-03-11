Вагітна жінка з розбомбленого пологового в Маріуполі народила дівчинку
Б'юті-блогерка Маріанна Підгурська, яка урятувалась після обстрілів пологового будинку в Маріуполі, ввечері 10 березня народила дівчинку
Про це повідомляє Суспільне.
Родичка Маріанни Тетяна розповіла, що пологи були призначені на 9 березня. Дівчину шпиталізували раніше через постійні обстріли у місті та помістили у найближчу лікарню.
Вона була на 9-му місяці вагітності й мала народити саме в день, коли пологовий будинок був розбомблений російськими окупантами. Маріанна урятувалась. Її та інших постраждалих евакуювали.
"Зрозуміло, що швидше за все народжували у бомбосховищі, бо там безперервні обстріли по всьому місту", - каже родичка Маріанни Тетяна.
10 березня о 12:00 Маріанна народила здорову дівчинку вагою 3200. Дитину назвали Вероніка - "переможна".
Водночас сторінку Маріанни в Instagram почали атакувати російські користувачі. Дівчину звинувачують у тому, що ніякого авіанальоту не було, а сама Маріанна - нібито акторка, яка взяла участь у постановці української влади.
- Нагадаємо, що 9 березня окупаційні війська РФ скинули бомби на пологовий будинок у Маріуполі.
- Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російська армія свідомо атакувала пологовий будинок в Маріуполі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.93
-
EUR
Купівля 32.47Продаж 34.4
- Актуальне
- Важливе