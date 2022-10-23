На Луганщині мобілізованих росіян, які масово відмовляються воювати, кидають під варту
В Луганській області мобілізовані росіяни масово відмовляються воювати, у Кремінній їх помістили під варту
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.
За його словами, російських мобілізованих, які після прибуття на передову відмовилися воювати, затримали в Кремінній.
"Так, на одному з підприємств у Кремінній під вартою утримують "мобіків", які відмовились воювати. Як стало відомо з відкритих джерел, лише в одному 488-му мотострілецькому полку близько 70 % мобілізованих після прибуття на передові позиції відмовились воювати. Дехто втік, решту утримують під охороною та намагаються під психологічним тиком повернути у стрій та відправити їх в атаку", - написав Гайдай.
- 19 жовтня Сергій Гайдай повідомив, що російські окупаційні війська підтягнули в Луганську область багато техніки та мобілізованих.
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