Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.

За його словами, російських мобілізованих, які після прибуття на передову відмовилися воювати, затримали в Кремінній.

"Так, на одному з підприємств у Кремінній під вартою утримують "мобіків", які відмовились воювати. Як стало відомо з відкритих джерел, лише в одному 488-му мотострілецькому полку близько 70 % мобілізованих після прибуття на передові позиції відмовились воювати. Дехто втік, решту утримують під охороною та намагаються під психологічним тиком повернути у стрій та відправити їх в атаку", - написав Гайдай.

19 жовтня Сергій Гайдай повідомив, що російські окупаційні війська підтягнули в Луганську область багато техніки та мобілізованих.

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