На Луганщині Нацгвардія захопила російську техніку, - Гайдай

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Під Кремінною нацгвардійці виявили дві російські БМП. Одну БМП-1 вони знищили з гранатомета, екіпаж іншої втік, покинувши зброю й техніку.



"Нашим бійцям дісталася трофейна бойова машина піхоти БМП-1 в робочому стані з повним БК, придатна для виконання бойових завдань та ліквідації її колишніх господарів", - зауважив Сергій Гайдай.



Під час огляду залишеної в БМП-1 документації стало відомо, що в машині перебував "командир РТГр 1 МСБ АК ЛНР".

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