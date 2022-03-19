На Луганщині Нацгвардія захопила російську техніку, - Гайдай
Під Кремінною на Луганщині нацгвардійці захопили російську БМП та знищили ще одну, екіпаж утік
Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Під Кремінною нацгвардійці виявили дві російські БМП. Одну БМП-1 вони знищили з гранатомета, екіпаж іншої втік, покинувши зброю й техніку.
"Нашим бійцям дісталася трофейна бойова машина піхоти БМП-1 в робочому стані з повним БК, придатна для виконання бойових завдань та ліквідації її колишніх господарів", - зауважив Сергій Гайдай.
Під час огляду залишеної в БМП-1 документації стало відомо, що в машині перебував "командир РТГр 1 МСБ АК ЛНР".
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