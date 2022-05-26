Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Потужний та довготривалий артилерійський удар росіяни нанесли по Лисичанську 25 травня. Ворог намагався штурмувати нашу оборону поблизу Устинівки і в той же час артилерією нищив це село та розташоване поряд місто Лисичанськ. Як наслідок, двоє загиблих в Устинівці та один - в самому Лисичанську. Зафіксоване потрапляння снаряду в центр надання гуманітарної допомоги, пошкоджено волонтерський автомобіль, якій доставляв їжу на Луганщину", - зазначив він.

Зокрема, зруйновано 11 багатоповерхівок, будівлю підприємства "Імпульс" у Сєвєродонецьку, а також вісім багатоповерхівок і приватних будинків, будинок культури та ЦНАП у Лисичанську. У Привіллі окупанти знищили чотири будинки, у Новодружеську й Гірському - по два.

"Це все міста, різної площі та з різною кількістю населення, але міста. В селах и селищах пошкоджень житлового фонду в рази більше. Сєвєродонецьк і Новозванівка минулої доби витримали декілька авіаційних ударів. Зараз ворог намагається закріпитися в районі Сєверодонецька", - зауважив Сергій Гайдай.

Упродовж 25 травня ЗСУ відбили 10 російських атак, знищили чотири танки, дві артилерійські системи, бронетранспортер, автомобіль і одну одиницю спеціальної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять БпЛА "Орлан-10".

25 травня повідомляли, що в Лисичанську загиблих ховають у братській могилі.

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