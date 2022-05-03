На Луганщині окупанти розстріляли приватні будинки Попаснянської громади, попередньо без жертв, - Гайдай

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.



За попередніми даними, селище Врубівку Попаснянської громади російські війська розстріляли з артустановок. Унаслідок цього було зруйновані два будинки.

Попередньо обійшлося без жертв.



За словами Гайдая, місцевих жителів врятував Поминальний день - саме сьогодні люди відвідували кладовище і були відсутні у хатах під час обстрілу.

Це врятувало їм життя.



Нагадаємо, окупанти за добу 25 разів обстріляли населені пункти Луганщини, найбільше — Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну та Гірське