На Луганщині окупанти розстріляли приватні будинки Попаснянської громади, попередньо без жертв, - Гайдай
Російські окупанти розстріляли приватні будинки Попаснянської громади на Луганщині
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
За попередніми даними, селище Врубівку Попаснянської громади російські війська розстріляли з артустановок. Унаслідок цього було зруйновані два будинки.
Попередньо обійшлося без жертв.
За словами Гайдая, місцевих жителів врятував Поминальний день - саме сьогодні люди відвідували кладовище і були відсутні у хатах під час обстрілу.
Це врятувало їм життя.
- Нагадаємо, окупанти за добу 25 разів обстріляли населені пункти Луганщини, найбільше — Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну та Гірське
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