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На Луганщині окупанти розстріляли приватні будинки Попаснянської громади, попередньо без жертв, - Гайдай

3 травня, 2022 вiвторок
15:08
війна з Росією

Російські окупанти розстріляли приватні будинки Попаснянської громади на Луганщині

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За попередніми даними, селище Врубівку Попаснянської громади російські війська розстріляли з артустановок. Унаслідок цього було зруйновані два будинки.
Попередньо обійшлося без жертв.

За словами Гайдая, місцевих жителів врятував Поминальний день - саме сьогодні люди відвідували кладовище і були відсутні у хатах під час обстрілу.
Це врятувало їм життя.
 

  • Нагадаємо, окупанти за добу 25 разів обстріляли населені пункти Луганщини, найбільше — Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну та Гірське
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Новини
Луганщина
Луганська ОДА
Попаснянський район
Сергій Гайдай
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