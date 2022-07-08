Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Аби вийти на адмінмежу Луганщини росіяни артилерією знищують навколишні села. Тобто, їх не зупиняє навіть те, що там залишаються мирні жителі, які гинуть в будинках та на подвір’ях. Зі всіх видів важкого озброєння вони не припиняють вогневий вплив по Білогорівці та Золотарівці. Застосовують ствольну та реактивну артилерію. Б’ють по домівках, по кожній будівлі, яка здається їм можливим укріпленням. Аби просунутись, не рахують особистих втрат і не жаліють жителів області", - наголосив він.

Схожою є ситуація в містах і селах Донеччини, розташованих поблизу межі з Луганщиною. Однак ЗСУ тримають оборону.

"Багато було слів, мовляв росіяни оточили нас в Лисичанську, пропагандистські рупори казали навіть про декілька "котлів". Наголошу, що із Лисичанська наші війська відійшли централізовано. Навіть ті бійці, які прикривали відхід, нанесли росіянам значних втрат", - зауважив очільник ОВА.

7 липня Роман Власенко, голова Сєверодонецької РВА, зазначив, що головною точкою боїв на Луганщині залишається Білогорівка, а основним завданням українських військових є не дати ворогу закріпитися й покращити становище для подальшої агресії на Сіверськ і Бахмут.

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