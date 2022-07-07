Основною точкою боїв на Луганщині залишається Білогорівка, - голова Сєверодонецької РВА Власенко
Роман Власенко, голова Сєвєродонецької РВА, зазначив, що основним завданням українських хлопців - не дати ворогу закріпитися і покращити становище для подальшої агресії на Сіверськ та Бахмут
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Основною останньою точкою на Луганщині, де ще тривають бої, залишається Білогорівка, яка була нашою славнозвісною луганською Чорнобаївкою. У тому напрямку цілодобово тривають бої, і мова йде про територію у декілька десятків кілометрів. Дуже часто змінюється ситуація, за день Білогорівка два-три рази може перейти під контроль або одних, або інших. Основне завдання наших хлопців - не дати ворогу закріпитися і покращити своє становище для подальшої агресії на Сіверськ та Бахмут", - зазначив голова Сєвєродонецької РВА.
Роман Власенко підкреслив, що за кожний населений пункт, за кожний клаптик землі йде дуже потужна боротьба наших захисників, у тому числі на межі Луганщини та Донеччини.
"Навколо Білогорівки йдуть переважно ближні та стрілкові бої, тому що це одноповерхове селище і для артилерії особливо немає чого нищити. Зрозуміло, що масштабні бойові дії відбуваються навколо масштабних населених пунктів, тому зараз на фоні Білогорівки у нас є дві гарячі точки – Слов'янськ та Бахмут, де інтенсивність обстрілів дуже висока. По Бахмуту ворог завдає ракетні та артилерійські удари і я б не казав, що йде якесь зниження активності", - зауважив Власенко.
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