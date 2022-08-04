Про це інформує очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"В окупованому Біловодську обстріляли автівку з місцевою рашистською владою. В машині перебували так звані "мер" і його "заступник", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що обидва колабораціоністи отримали поранення.

Гайдай додає, що це ймовірно вчини партизани: "Біловодськ - це Україна".

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