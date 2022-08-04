На Луганщині партизани обстріляли авто окупаційної влади Біловодська, є постраждалі, - Гайдай
У тимчасово окупованому Біловодські Луганської області обстріляли автомобіль, у якому були "мер" та його "заступник"
Про це інформує очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"В окупованому Біловодську обстріляли автівку з місцевою рашистською владою. В машині перебували так звані "мер" і його "заступник", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що обидва колабораціоністи отримали поранення.
Гайдай додає, що це ймовірно вчини партизани: "Біловодськ - це Україна".
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