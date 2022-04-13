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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Луганщині під час обстрілів окупантів загинув цивільний. Проте ЗСУ збили російські вертоліт і БПЛА, - ОВА

На Луганщині під час обстрілів окупантів загинув цивільний. Проте ЗСУ збили російські вертоліт і БПЛА, - ОВА

13 квітня, 2022 середа
08:18
війна з Росією

Росіяни обстріляли Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Кремінну та Новодружеськ. Загинув один мирний мешканець, пошкоджено 10 будинків

Про це повідомила Луганська ОВА.

"Ворогом завдані удари по Лисичанську, Рубіжному, Сєвєродонецьку, Кремінній, Новодружеську, де, на жаль, загинула людина. Мають пошкодження ще десять домівок", - наголосили в адміністрації.

За словами очільника ОВА Сергія Гайдая, пожеж у житлових будинках і об'єктах інфраструктури так багато, що рятувальники ледве встигають їх гасити.

"Головний акцент - витягти людей і локалізувати полум’я. Вчора на Луганщині працювали 15 бригад ДСНС - півсотні діб без вихідних та майже без сну. Але 21 врятована людина за вівторок цього варта", - зауважив він.

За його словами, наскільки це можливо, тривають відновлювальні роботи. Аварійна бригада МРУЕГГ Лисичанська відновила газопостачання в частині міста.

"До речі, вчора газовики отримали від Міжнародного Комітету Червоного Хреста необхідні матеріали для ремонтних робіт. Втім, за останні два дні росіяни пошкодили дуже багато. 24 тисячі сімей водночас лишились газу, а 50 - світла, знеструмлені декілька насосних станцій. Волонтери та поліція розвозять населенню питну воду, рятувальники - технічну", - розповів Сергій Гайдай.

Упродовж доби 12 квітня на Луганщині й Донеччині українські військові відбили шість атак окупантів, знищили дві одиниці російської автомобільної техніки та три артилерійські системи. ППО ЗСУ збила гелікоптер і два безпілотники росіян.
 

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Рубіжне
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Сергій Гайдай
безпілотники
газопостачання
Кремінна
російський гелікоптер
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