На Луганщині рівно місяць безперервно триває повітряна тривога
У Луганській області вже рівно місяць безперервно триває повітряна тривога
Про це повідомляє Еспресо.
За даними ресурсу alerts.in.ua, 4 квітня о 19:45 у Луганській області оголосили повітряну тривогу, яка безперервно триває і досі.
- У суботу, 30 квітня, стало відомо, що російські війська можуть готувати підступні провокації на Луганщині. Там окупанти знайшли одяг Збройних Сил України.
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