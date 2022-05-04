На Луганщині рівно місяць безперервно триває повітряна тривога

Про це повідомляє Еспресо.



За даними ресурсу alerts.in.ua, 4 квітня о 19:45 у Луганській області оголосили повітряну тривогу, яка безперервно триває і досі.





У суботу, 30 квітня, стало відомо, що російські війська можуть готувати підступні провокації на Луганщині. Там окупанти знайшли одяг Збройних Сил України.

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