Окупанти знайшли одяг військових ЗСУ, на Луганщині можливі провокації
Російські війська можуть готувати підступні провокації на Луганщині. Там окупанти знайшли одяг Збройних Сил України
Про це в ефірі телемарафону UAразом повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"У нас є підтверджена інформація, що росіяни знайшли декілька контейнерів з формою наших військових. Ми не можемо сказати заздалегідь, на які саме провокації вони готові піти. Чого ми тільки на Луганщині не бачили за час окупації", – розповів він.
Гайдай закликав людей бути пильними.
- Крім цього, українців попередили про можливі провокації окупантів під час поминальних днів, тому людей просять уникати скупчень на кладовищах
- Додамо, російські окупанти 29 квітня здійснили обстріл евакуаційних автобусів та волонтерів у Попасній, Луганської області.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.05
-
EUR
Купівля 32.54Продаж 33.68
- Актуальне
- Важливе