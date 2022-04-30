Окупанти знайшли одяг військових ЗСУ, на Луганщині можливі провокації

Про це в ефірі телемарафону UAразом повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



"У нас є підтверджена інформація, що росіяни знайшли декілька контейнерів з формою наших військових. Ми не можемо сказати заздалегідь, на які саме провокації вони готові піти. Чого ми тільки на Луганщині не бачили за час окупації", – розповів він.



Гайдай закликав людей бути пильними.



Крім цього, українців попередили про можливі провокації окупантів під час поминальних днів, тому людей просять уникати скупчень на кладовищах

Додамо, російські окупанти 29 квітня здійснили обстріл евакуаційних автобусів та волонтерів у Попасній, Луганської області.