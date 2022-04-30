Українців попереджають про можливі провокації окупантів під час поминальних днів
Українців попередили про можливі провокації окупантів під час поминальних днів, тому людей просять уникати скупчень на кладовищах
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
Зазначимо, що поминальні дні (Радониця, Проводи, Батьківська субота) будуть проходити у різних куточках України, починаючи вже від суботи, 30 квітня. Оскільки минулими вихідними окупанти своїми діями показали, що не вважають Великдень святом примирення та здійснювали обстріли мирного населення крилатими ракетами по всій території України, то провокації та обстріли можливі й під час поминальних днів.
Через можливі провокації українців закликають утриматися від масових скупчень у культових спорудах та на кладовищах та в разі оголошення повітряної тривоги негайно слідувати до бомбосховища або укриття.
- Зауважимо, станом на 30 квітня російські окупанти нарощують темпи проведення наступальної операції та виявляють найбільшу активність на Слобожанському та Донецькому напрямках.
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