Про це у telegram 26 лютого повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Поблизу Кремінної та Білогорівки росіяни штурмують наші позиції. Зокрема, вчора це намагалася зробити ворожа піхота, тому що танковий наступ противника декілька днів тому було відбито, а техніку спалено", - зазначив він.

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Окрім цього, за його словами, лісова місцевість навколо Кремінної примушує загарбників використовувати різні тактики.

Гайдай також зауважив, що на Сватівщині ситуація стабільна.