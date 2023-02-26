На Луганщині російська піхота штурмує позиції поблизу Кремінної та Білогорівки, - Гайдай
На Луганщині російська піхота штурмує українські позиції поблизу Кремінної та Білогорівки
Про це у telegram 26 лютого повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Поблизу Кремінної та Білогорівки росіяни штурмують наші позиції. Зокрема, вчора це намагалася зробити ворожа піхота, тому що танковий наступ противника декілька днів тому було відбито, а техніку спалено", - зазначив він.
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Окрім цього, за його словами, лісова місцевість навколо Кремінної примушує загарбників використовувати різні тактики.
Гайдай також зауважив, що на Сватівщині ситуація стабільна.
- Нагадаємо, заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що найближчим часом російська армія прагне захопити ключові населені пункти Донеччини, аби до літа захопити всю Донецьку й Луганську області.
- 25 лютого голова Луганської ОВА Сергій Гайдай ствердив, що наступальні дії росіян не припиняються ані на Сватівському, ані в напрямку Кремінної, Білогорівський - також важкий.
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