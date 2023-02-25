Гайдай про ситуацію на Луганщині: окупанти не припиняють наступ жодному з напрямків

Про це Сергій Гайдай розповів в етері телемарафону.

За даними голови ОВА, ситуація на Луганщині важка, але контрольована Силами оборони.

"Наступи росіян не зупиняються на жодному напрямку - ані на Сватівському, ані на Кремінському. Всі намагання ворога останніми днями безуспішні", - сказав він.

Зокрема Сергій Гайдай розповів, що на Сватівському напрямку загарбники вели спроби просування важкою технікою, але через опір ЗСУ вони розгорнулися.

"Зазнають обстрілів усі деокуповані населені пункти, які розташовані і вздовж лінії фронту, і трохи глибше. Білогірський напрямок також важкий. Але всі спроби ворога за останні кілька діб (без успіхів), там на Сватівському напрямку вони намагалися вийти важкою технікою, але розвернулись і пішли назад із втратами", - резюмував голова ОВА.