Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Застосовуючи різну тактику, противник намагається штурмувати по всіх напрямках. Спочатку ворог кидає військовослужбовців, які намагаються визначити розташування вогневих позицій ЗСУ. Ми знищуємо першу хвилю, і ворог кидає другу хвилю під прикриттям броньованої техніки. Але на напрямку Сватове - Кремінна противник не має тактичного успіху", - підкреслив Федоренко.

За його словами, на напрямку Сватове - Кремінна ініціатива залишається на боці ЗСУ.

"Важкі бої тривають щоденно. Українські захисники заздалегідь розуміють наміри противника - де він готується штурмувати. ЗСУ вживають превентивні кроки та заходи, щоб відбити ворога. Загарбники мають значні втрати у живій силі, техніці та артилерійських засобах", - додав Федоренко.

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