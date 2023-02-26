Ситуація в Сєверодонецьку: у місті немає опалення, а діти ходять до школи раз на тиждень через відсутність інтернету
За даними Луганської ОВА, в Сєверодонецьку досі немає опалення, хоча мешканці отримують рахунки за компослуги; діти через відсутність інтернету вимушені ходити до школи раз на тиждень
Про це поінформувала Луганська ОВА в телеграмі.
За даними ОВА, попри відсутність опалення мешканці Сєверодонецька отримують рахунки за комунальні послуги, зокрема з завищеними обсягами споживання.
"Тим часом рахунки за комуналку сєверодончани почали отримувати, незалежно від того, проживає людина в місті чи ні. Напередодні зими окупаційна влада обіцяла не нараховувати плату за газ та електроенергію (де вона є) через відсутність опалення. Втім, у лютому людям виставили рахунки із обсягами споживання", - зазначили в адміністрації.
Діти вимушені раз на тиждень ходити до шкіл, аби отримувати свої завдання на папері: у місті немає інтернету, тож навчатися дистанційно неможливо.
"Тож, упродовж усього навчального року діти раз на тиждень приходять до школи, отримують завдання на паперових носіях, виконують його вдома та повертають вчителю для перевірки. Інтеграл степеневої функції школярі шукають удома. Для яких-небудь консультацій в них є декілька хвилин на тиждень", - додали в ОВА.
- Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай ствердив, що наступальні дії росіян не припиняються на жодному з напрямків, однак загарбники не мають успіху.
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