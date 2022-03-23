Окупанти обстріляли Кремінну і Рубіжне, убивши двох дітей і дорослого, та завдали авіаудару по Лисичанську
На Луганщині внаслідок обстрілу Рубіжного загинуло двоє дітей і дорослий, також окупанти завдали авіаудару по Лисичанську й обстріляли чотири будинки у Кремінній
Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Близько 20:00 22 березня окупанти завдали удару по багатоповерхівці в Рубіжному. Снаряд розірвався на п’ятому поверсі. Рятувальники знайшли трьох загиблих, зокрема двох дітей.
Унаслідок російських обстрілів виникли численні пожежі. У Рубіжному горіли підприємство легкої промисловості, училище, декілька квартир, було перебито газопровід. У Лисичанську внаслідок авіаудару спалахнув нафто-переробний завод. У Кремінній росіяни пошкодили чотири житлові будинки.
"Орки продовжують знищувати мирних людей та цивільну інфраструктуру, вкотре їм не вдалося здійснити прориви і просунутися, тож росіяни казяться і гатять без розбіру. Кремінна, Лусичанськ, Попасна, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Гірське з українськими прапорами!" - наголосив Сергій Гайдай.
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