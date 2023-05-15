Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Луганщині продовжуються активні бойові дії. Тривають артилерійські дуелі. Активних наземних операцій окупанти не проводять. Ворог активно використовує артилерію та авіацію з метою руйнування деокупованих населених пунктів та шляхів сполучення наших тилів", - підкреслив Власенко.

За словами голови військової адміністрації Сєверодонецького району, на Луганщині окупанти вже втратили тилові позиції.

"На тимчасово окупованих територіях Луганщини відбулися потужні вибухи не тільки на передових позиціях та в місцях дислокації російських військ, але і в тилу. І це свідчить про те, що вже у ворога немає тилових позицій на Луганщині, усе прострілюється. Окупанти пересувають військову техніку по тилах. Ворог у пошуку нових можливостей щодо формування позицій", - підкреслив Власенко.