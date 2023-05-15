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На Луганщині ворог вже втратив тилові позиції, - голова ВА Сєверодонецького району Власенко

15 травня, 2023 понедiлок
15:36
Війна з Росією Вибухи, Луганськ

Голова військової адміністрації Сєверодонецького району Роман Власенко повідомив, що окупанти намагаються сховати військову техніку по тилах та шукають можливості щодо формування нових позицій

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Луганщині продовжуються активні бойові дії. Тривають артилерійські дуелі. Активних наземних операцій окупанти не проводять. Ворог активно використовує артилерію та авіацію з метою руйнування деокупованих населених пунктів та шляхів сполучення наших тилів", - підкреслив Власенко.

За словами голови військової адміністрації Сєверодонецького району, на Луганщині окупанти вже втратили тилові позиції.

"На тимчасово окупованих територіях Луганщини відбулися потужні вибухи не тільки на передових позиціях та в місцях дислокації російських військ, але і в тилу. І це свідчить про те, що вже у ворога немає тилових позицій на Луганщині, усе прострілюється. Окупанти пересувають військову техніку по тилах. Ворог у пошуку нових можливостей щодо формування позицій", - підкреслив Власенко.

  • Ввечері п'ятниці, 12 травня, у тимчасово окупованому Луганську також прогриміли вибухи.
  • Ввечері суботи, 13 травня, у тимчасово окупованому Луганську знову прогримів вибух
  • 15 квітня російська окупаційна адміністрація заявила про вибух у центрі тимчасово окупованого Луганська, нібито поранені чотири людини
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