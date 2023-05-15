На Луганщині ворог вже втратив тилові позиції, - голова ВА Сєверодонецького району Власенко
Голова військової адміністрації Сєверодонецького району Роман Власенко повідомив, що окупанти намагаються сховати військову техніку по тилах та шукають можливості щодо формування нових позицій
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Луганщині продовжуються активні бойові дії. Тривають артилерійські дуелі. Активних наземних операцій окупанти не проводять. Ворог активно використовує артилерію та авіацію з метою руйнування деокупованих населених пунктів та шляхів сполучення наших тилів", - підкреслив Власенко.
За словами голови військової адміністрації Сєверодонецького району, на Луганщині окупанти вже втратили тилові позиції.
"На тимчасово окупованих територіях Луганщини відбулися потужні вибухи не тільки на передових позиціях та в місцях дислокації російських військ, але і в тилу. І це свідчить про те, що вже у ворога немає тилових позицій на Луганщині, усе прострілюється. Окупанти пересувають військову техніку по тилах. Ворог у пошуку нових можливостей щодо формування позицій", - підкреслив Власенко.
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