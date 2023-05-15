Росіяни заявили про вибух у центрі Луганська та постраждалих
Російська окупаційна адміністрація заявила про вибух у центрі тимчасового окупованого Луганська, нібито поранені чотири людини
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Псевдогубернатор Луганщини заявив про нібито підрив. ЗМІ пишуть, що вибух стався в барбершопі поблизу місцевого "державного" телебачення. З посиланням на очевидців пишуть про вибух гранати.
ТАСС заявило про чотирьох поранених людей внаслідок вибуху.
- Ввечері п'ятниці, 12 травня, у тимчасово окупованому Луганську також прогриміли вибухи.
- Ввечері суботи, 13 травня, у Луганську знову прогримів вибух.
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