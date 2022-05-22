Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Від завтра, 23 травня, у Луганській області обмеження на пересування і спеціальний режим світломаскування діятимуть з 21:00 до 05:00", - наголосив він.

У цей час за службовими посвідченнями на вулиці та в інших громадських місцях можуть перебувати працівники Луганської обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації, керівники військових, військово-цивільних адміністрацій населених пунктів, органів місцевого самоврядування та визначені за їхніми розпорядженнями посадовці, правоохоронці, співробітники органів військового управління, військових частин і підрозділів ЗСУ.

За дотриманням правил комендантської години стежитимуть військові й поліцейські.

У Донецькій області також скорочують комендантську годину з 23 травня.

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