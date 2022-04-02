На Луганщині за добу росіяни обстріляли 31 об'єкт, зокрема 27 житлових будинків, - Гайдай

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"Упродовж доби обстрілів зазнали міста Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Гірське, населені пункти Березове, Тошківка. Там пошкоджено або зруйновано 31 об’єкт - 27 житлових будинків, будівля комунальної служби в Сєвєродонецьку, інші об’єкти інфраструктури", - розповів він.



У ніч на 2 квітня окупанти стріляли по Лисичанську й пошкодили п'ять будинків. Також два займання сталися в Тошківці. Кількість жертв з'ясовують. ДСНС врятувала сімох людей, мешканець Рубіжного отримав поранення.



За добу ЗСУ відбили дев'ять ворожих атак, знищили вісім танків, 44 одиниці броньованої та 16 одиниць автомобільної техніки, а також 10 артилерійських систем окупантів. У небі над Донбасом ППО ЗСУ збили три російські БПЛА.

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