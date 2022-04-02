На Луганщині за добу росіяни обстріляли 31 об'єкт, зокрема 27 житлових будинків, - Гайдай
1 та 2 квітня окупанти обстріляли 31 об'єкт на Луганщині та поранили одну людину, кількість загиблих встановлють
Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Упродовж доби обстрілів зазнали міста Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Гірське, населені пункти Березове, Тошківка. Там пошкоджено або зруйновано 31 об’єкт - 27 житлових будинків, будівля комунальної служби в Сєвєродонецьку, інші об’єкти інфраструктури", - розповів він.
У ніч на 2 квітня окупанти стріляли по Лисичанську й пошкодили п'ять будинків. Також два займання сталися в Тошківці. Кількість жертв з'ясовують. ДСНС врятувала сімох людей, мешканець Рубіжного отримав поранення.
За добу ЗСУ відбили дев'ять ворожих атак, знищили вісім танків, 44 одиниці броньованої та 16 одиниць автомобільної техніки, а також 10 артилерійських систем окупантів. У небі над Донбасом ППО ЗСУ збили три російські БПЛА.
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