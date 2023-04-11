На Луганщині загарбники вивезли з держустанов апаратуру та меблі
У понеділок, 10 квітня, російські загарбники вивезли апаратуру й меблі з державних установ селища Білокуракине на Луганщині
Про це повідомили в Луганській ОДА.
За словами свідків, росіяни були здивовані сучасним оснащенням українських шкіл і лікарень.
"В обмін на "русскій мир" вони забирають все, що має цінність", - ідеться в повідомленні.
Крім того, загарбники продовжують посилювати заходи з контролю населення на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Старобільську та навколо нього збільшилася кількість російських блокпостів і патрулів.
- 10 квітня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях Луганщини, зокрема в Старобільську, росіяни проводять перепис наявного житлового фонду для виявлення покинутих квартир.
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