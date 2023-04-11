На Луганщині загарбники вивезли з держустанов апаратуру та меблі

Про це повідомили в Луганській ОДА.

За словами свідків, росіяни були здивовані сучасним оснащенням українських шкіл і лікарень.

"В обмін на "русскій мир" вони забирають все, що має цінність", - ідеться в повідомленні.

Крім того, загарбники продовжують посилювати заходи з контролю населення на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Старобільську та навколо нього збільшилася кількість російських блокпостів і патрулів.