Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Основною метою противника є заселення представників російсько-окупаційних військ", - ідеться в повідомленні.

У ЦНС нагадали, що в 2014 році в будинки та квартири місцевих жителів, які були змушені покинути своє житло, також заселялись окупанти і використовували їх не тільки для проживання, а й як вогневі точки.