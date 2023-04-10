Окупанти на Луганщині проводять перепис житлового фонду в пошуках порожніх квартир
На тимчасово окупованих територіях Луганщини, зокрема в Старобільську, росіяни проводять перепис наявного житлового фонду для виявлення покинутих квартир
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Основною метою противника є заселення представників російсько-окупаційних військ", - ідеться в повідомленні.
У ЦНС нагадали, що в 2014 році в будинки та квартири місцевих жителів, які були змушені покинути своє житло, також заселялись окупанти і використовували їх не тільки для проживання, а й як вогневі точки.
- Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Старобільську в цивільній лікарні створили шпиталь для армії РФ.
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