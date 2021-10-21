На Луганщині затримали ексбойовика "ЛНР": втікав по українську пенсію

Про це передає пресслужба СБУ.

Працівники СБУ встановили, що затриманий брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Зазначається, що до лав бойовиків він приєднався у березні 2015 року. Там його призначили до так званої "4 окремої мотострілецької бригади ЛНР", де він займався обслуговуванням ворожої військової техніки.

Згодом зловмисник залишив угруповання і переховувався на тимчасово окупованій території Луганщини.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри забіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Перевіряється інформація щодо причетності зловмисника до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

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