На Луганщині затримали ексбойовика "ЛНР": втікав по українську пенсію
Контррозвідники СБУ затримали у Луганській області колишнього учасника незаконних збройних формувань так званої "ЛНР", який намагався потрапити на підконтрольну українській владі територію для оформлення пенсії
Про це передає пресслужба СБУ.
Працівники СБУ встановили, що затриманий брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.
Зазначається, що до лав бойовиків він приєднався у березні 2015 року. Там його призначили до так званої "4 окремої мотострілецької бригади ЛНР", де він займався обслуговуванням ворожої військової техніки.
Згодом зловмисник залишив угруповання і переховувався на тимчасово окупованій території Луганщини.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри забіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Перевіряється інформація щодо причетності зловмисника до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.
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