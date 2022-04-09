На Луганщині ЗСУ збили російський безпілотник "Орлан-30"
8 квітня в Луганській області українські військові знешкодили російський БПЛА "Орлан-30"
Про це заявили в Генштабі ЗСУ.
"Вчора на Луганщині українські воїни приземлили ворожий БПЛА "Орлан-10".
Сьогодні день ще успішніший. Цього разу наші захисники "посадили" сучаснішу модель російського безпілотного літального апарату - "Орлан-30"", - ідеться в повідомленні.
- Нагадаємо, раніше на Луганщині українські військові знешкодили російський безпілотник "Орлан-10".
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