На Львівщині пролунахи вибухи, 5 людей - поранені
Ввечері 1 червня у Львівській області пролунали вибухи
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"На Львівщині дійсно пролунали вибухи. У Стрийському районі. Залишайтеся в укриттях", - написав Козицький.
За інформацією місцевих, вони чули принаймні 4 вибухи. Повітряну тривогу оголосили о 21:24.
Попередньо авіаудар був по об'єкту транспортної інфраструктури. Поранені - 5 людей. Їхній стан медики оцінюють, як легкий або середньої важкості. Загрози життям нема.
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