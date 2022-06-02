Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"На Львівщині дійсно пролунали вибухи. У Стрийському районі. Залишайтеся в укриттях", - написав Козицький.

За інформацією місцевих, вони чули принаймні 4 вибухи. Повітряну тривогу оголосили о 21:24.

Попередньо авіаудар був по об'єкту транспортної інфраструктури. Поранені - 5 людей. Їхній стан медики оцінюють, як легкий або середньої важкості. Загрози життям нема.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb