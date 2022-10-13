Три ракети, два влучання: на Львівщині окупанти влучили у військовий об'єкт
У Львівській області у четвер, 13 жовтня, російські окупанти повторно влучили в один з військових об‘єктів, унаслідок чого знищено військове майно
Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Ворог обстріляв об‘єкт у Золочівському районі. На щастя, обійшлося без жертв.
"Що відомо на цю мить: влучили в один з військових об‘єктів у Львівській області. Це повторне влучання у цей об‘єкт. Знищене військове майно, жертв немає. Об‘єкт у Золочівському районі. 3 ракети, 2 попадання. 1 ракету збили наші сили ППО", - зазначив Козицький.
Трохи раніше голова ОВА зазначив, що на Львівщині працювало ППО.
- Також сьогодні ППО спрацювала і на Буковині.
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