На межі Херсонщини й Криму посилено перевіряють чоловіків, є факти зникнення людей: заступник представника Зеленського в АРК про виїзд з окупованих територій

Про це в ефірі Еспресо заявив заступник постійного представника президента України в АР Крим Денис Чистіков.

"Блокпост на в'їзді до Севастополя функціонує цілодобово. Вони перевіряють автомобілі з українською реєстрацією, як кажуть місцеві мешканці. Також зараз є посилена перевірка на адмінмежі між Херсонщиною і Кримом на так званих КПВВ. Там посилена увага до чоловіків призовного віку з Херсонщини та Запоріжжя", - сказав він.

За словами чиновника, зараз їх утримують від 2 до 6 годин, ФСБ проводить опитування.

"РФ не шукає причетність до ЗСУ чи АТО, а констатує цей як відомий факт і людина має виправдовуватися ці 2-6 годин. Перевіряються телефони, комп'ютерна техніка. 90% - це чоловіки. Є факти того, що людей затримують і вони зникають. Відомо про 5 таких фактів, які отримали резонанс. Якщо інформацію не поширювати, невідомо, що відбувається з цими людьми. Відомо, що 5 осіб утримують у СІЗО Сімферополя", - підсумував Чистіков.