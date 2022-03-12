На Миколаївщині колона ворога підірвалась на мінах, - голова ОВА

Про це розповів у Телеграм голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Еспресо.TV.

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім відзвітував про ситуацію в області 12 березня:

"Сьогодні щільний день, багато чого полагодили, все зробили. Ми на місці, ми працюємо. Минулої доби ворог зазнав збитків. Вибухнула колона на мінах. Добре попрацювали за межами досяжності. Ворог лякає нас страшилками, що він захоплюватиме нас. Але нас це не турбує, ми рухаємось уперед".

Нагадаємо, вчора ввечері ворог масово, але хаотично обстріляв Миколаїв.

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