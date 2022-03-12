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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Миколаївщині колона ворога підірвалась на мінах, - голова ОВА

На Миколаївщині колона ворога підірвалась на мінах, - голова ОВА

12 березня, 2022 субота
23:25
війна з Росією Віталій Кім

Область знищує окупантів та намагається повернути нормальне життя для мешканців

Про це розповів у Телеграм голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Еспресо.TV.

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім відзвітував про ситуацію в області 12 березня:

"Сьогодні щільний день, багато чого полагодили, все зробили. Ми на місці, ми працюємо. Минулої доби ворог зазнав збитків. Вибухнула колона на мінах. Добре попрацювали за межами досяжності. Ворог лякає нас страшилками, що він захоплюватиме нас. Але нас це не турбує, ми рухаємось уперед".

  • Нагадаємо, вчора ввечері ворог масово, але хаотично обстріляв Миколаїв.

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міни
Миколаївська область
Віталій Кім
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