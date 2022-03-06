На Миколаївщині окупанти обстріляли авто з іноземним журналістом, - голова ОВА

Про це повідомила голова Кіровоградської ОВА Марія Чорна, інформує Еспресо.TV

Сьогодні ввечері до лікарні Кропивницького прибув іноземний журналіст Guillaume Briquet, якого обстріляли військові РФ біля населеного пункту Водяно-Лорине Миколаївської області.

Зі слів журналіста, після перетину ним українського блокпосту, він на своєму службовому автомобілі попрямував у південному напрямку і буквально через декілька хвилин його обстріляли окупанти з близької відстані. При цьому вони достовірно та чітко бачили, що авто використовується пресою, адже наявні відповідні позначення на автомобілі.

"Після обстрілу він одразу з‘їхав на узбіччя. До нього підійшли військові армії РФ, представились та обшукали. Відібрали паспорт, 3000 євро готівкою, особисті речі, шолом, відзнятий на камеру матеріал, ноутбук. Після цього журналіста відпустили, він сів в авто та поїхав у напрямку Кропивницького задля отримання медичної допомоги", - розповіла Марія Чорна.

У результаті обстрілу журналіст отримав осколкові поранення.

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