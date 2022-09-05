На Миколаївщині окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру: за добу пошкоджено два житлових будинки, підприємство та покинутий склад
Вчора, 4 вересня, російська армія завдала ракетного удару по Миколаївській області, пошкоджено два житлових будинки, підприємство та покинутий склад. Попередньо без жертв та постраждалих
Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у телеграмі.
Як йдеться у повідомленні, протягом минулої доби російська армія обстрілювала цивільну інфраструктуру Миколаївщини, пошкоджено два житлових будинки, підприємство та покинутий склад.
"Біля 00:30, 5 вересня, Миколаїв було знову атаковано ракетами. За попередніми даними, типу С-300. Влучання були у промислове підприємство на околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється", - пише Кім.
Також повідомляється, що протягом дня відбувалися постійні ворожі обстріли Миколаївського району."Вдень, 4 вересня, зафіксовано ворожий обстріл Первомайської громади. Внаслідок чого в Первомайському одна людина отримала поранення. Також пошкоджено два житлових будинки. Орієнтовно о 12:40, у Засіллі через потрапляння боєприпасів та їх уламків виникла пожежа житлового будинку. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Вдень, 4 серпня, о 13:00 зафіксовані обстріли Баштанського району.
"Під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада. Так, 4 серпня, орієнтовно о 13:00, внаслідок обстрілів у Березнегуватому виникла пожежа покинутого складського приміщення. Постраждалих немає. Також протягом минулої доби під ударами опинилися території сіл Любомирівка та Велике Артакове. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється", - пише Кім.
Також голова Миколаївської ОДА повідомив, що сьогодні, 5 серпня, з 03:00 до 04:30 російські окупанти обстрілювали околиці Новоолександрівки Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.
Кім інформує, що у Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
- За 4 вересня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини: 2 у Кураховому і 1 у Соледарі. Поранення отримали три людини.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.41
Купівля 39.41Продаж 40.28
-
EUR
Купівля 39.14Продаж 40.24
- Актуальне
- Важливе