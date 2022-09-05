Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, протягом минулої доби російська армія обстрілювала цивільну інфраструктуру Миколаївщини, пошкоджено два житлових будинки, підприємство та покинутий склад.

"Біля 00:30, 5 вересня, Миколаїв було знову атаковано ракетами. За попередніми даними, типу С-300. Влучання були у промислове підприємство на околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється", - пише Кім.

Також повідомляється, що протягом дня відбувалися постійні ворожі обстріли Миколаївського району.

"Вдень, 4 вересня, зафіксовано ворожий обстріл Первомайської громади. Внаслідок чого в Первомайському одна людина отримала поранення. Також пошкоджено два житлових будинки. Орієнтовно о 12:40, у Засіллі через потрапляння боєприпасів та їх уламків виникла пожежа житлового будинку. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Вдень, 4 серпня, о 13:00 зафіксовані обстріли Баштанського району.

"Під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада. Так, 4 серпня, орієнтовно о 13:00, внаслідок обстрілів у Березнегуватому виникла пожежа покинутого складського приміщення. Постраждалих немає. Також протягом минулої доби під ударами опинилися території сіл Любомирівка та Велике Артакове. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється", - пише Кім.

Також голова Миколаївської ОДА повідомив, що сьогодні, 5 серпня, з 03:00 до 04:30 російські окупанти обстрілювали околиці Новоолександрівки Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Кім інформує, що у Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

За 4 вересня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини: 2 у Кураховому і 1 у Соледарі. Поранення отримали три людини.

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