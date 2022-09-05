Впродовж доби росіяни вбили щонайменше трьох мирних жителів Донеччини, ще трьох поранили, - ОВА
За 4 вересня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини: 2 у Кураховому і 1 у Соледарі. Поранення отримали три людини
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграмі.
"Росія вбиває цивільних! За 4 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Кураховому і 1 у Соледарі. Ще 3 людини отримали поранення... Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - пише Кириленко.Загальне число вбитих жителів Донеччини з часу повномасштабного вторгнення становить 800 людей. Також 2017 осіб було поранено.
Павло Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
- Вночі 5 вересня росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Нікопольського району Дніпропетровської області. Пошкоджено 10 приватних будинків, багатоповерхівку, а також гімназію, дитячо-юнацьку спортивну школу, магазин і кафе. Люди не постраждали.
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